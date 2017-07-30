Сегодня в небе Владивостока окажутся особенные салюты - «Сувенир», «Алиса» и другие

Залп в честь Дня ВМФ России будет дан с акватории Амурского залива

Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке праздничный салют в честь Дня ВМФ будет произведен с акватории Амурского залива, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ. Для этого в акватории залива между парадным строем кораблей Тихоокеанского флота и береговой чертой будут поставлены два специальных судна с салютными установками 2А-85 на борту. С их помощью в ночное небо Владивостока на высоту до 600 метров будут запущены специальные осветительные боеприпасы, которые, в зависимости от калибра и заряда, имеют собственные имена - "Данко", "Сувенир", "Алиса", "Татьянин день", "Браслет" и др.

В общей сложности в ночное небо Владивостока будет выпущено более 300 зарядов фейерверка различного калибра.