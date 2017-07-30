Иллюминация парадного строя кораблей ТОФ во Владивостоке: 10 километров светящегося кабеля

Кроме того, для подсветки кораблей было использовано более тысячи прожекторов

Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Около 10 километров специального светодиодного шнура и более тысячи прожекторов использовано для иллюминации парадного строя кораблей Тихоокеанского флота в акватории Амурского залива во Владивостоке.

Для иллюминации кораблей, расположенных в парадном строю использован специальный светодиодный шнур и светодиодные прожектора с малым потреблением электрической энергии. Светодиодный шнур проложен по периметрам кораблей парадного строя таким образом, что в темноте ночи по светящемуся контуру можно с лёгкостью определить класс корабля.

Для представления объёма светотехники, установленной на кораблях, можно отметить, что, светотехническое оборудование, использованное для праздничной ночной подсветки одного только гвардейского ракетного крейсера «Варяг», занимает объём двух 15-ти тонных грузовиков КамАЗ.

Всего в линию парада во Владивостоке поставлено 13 боевых кораблей Тихоокеанского флота. Это – флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корвет «Совершенный», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Быстрый», большой десантный корабль «Николай Вилков», малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», судно связи «Карелия», госпитальное судно «Иртыш», спасательное судно «Алагез», ракетный катер «Р-79», базовый тральщик «БТ-100», подводная лодка «Комсомольск на Амуре» и пограничный сторожевой корабль «Сапфир».