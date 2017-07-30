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Фоторепортажи

Триатлон во Владивостоке: победа над собой

Яркое спортивное событие состоялось на острове Русский в приморской столице
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

На острове Русский во Владивостоке состоялось яркое событие: любители триатлона смогли испытать себя в увлекательных стартах, прошедших под названием " Триатлон - спринт" . Корреспондент Vladnews присутствовал на соревнованиях.

Конечно, конкурировать в воде на дистанции с мастером спорта международного класса Павлом Комаровым новичкам было не по силам. И вполне закономерно, что признанный мастер морского многоборья выиграл заплыв. Но и Николай Адаменко оказался "не лыком шит": немного уступив именитому спортсмену в воде, он с лихвой отыгрался на суше, первым преодолев велодистанцию и передав эстафету Михаилу Леонову, который подвел черту под командной работой. Впрочем, факт того, что победу праздновали Юлия Редькина, быстрее всех преодолевшая дистанцию в пять километров, или Алексей Чахлов, пришедший первым на финиш среди соискателей титула победителя триалон - спринта, никак не повлияли на прекрасное настроение собравшихся. Ведь прежде всего все они смогли победить самих себя.

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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