Во Владивостоке в День ВМФ гостят военные из трех стран

​Более 250 представителей вооруженных сил Венесуэлы, Ирана и Китая будут присутствовать на празднике в приморской столице

Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Более 250 представителей вооруженных сил Венесуэлы, Ирана и Китая посмотрят во Владивостоке военно-спортивный праздник в честь дня ВМФ России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Во Владивостоке на водной станции ТОФ будут присутствовать более 250 представителей команд, прибывших в Приморье для участия в международных конкурсах «Кубок моря-2017» и «Морской десант-2017». В состав делегаций войдут команды морских пехотинцев из Ирана, Венесуэлы и Китая, часть экипажа корвета «Хуангши» ВМС НОАК, а также представители дипломатического корпуса иностранных государств.

В программе военно-спортивного праздника запланировано участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, и свыше 1,5 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота России.

В ходе проведения военно-спортивного праздника будет продемонстрировано 14 тактических эпизодов с выполнением различных боевых упражнений.

В торжествах примут участие драматический театр ТОФ, ансамбль песни и пляски ТОФ, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, а также творческие коллективы и детские патриотические клубы города Владивостока и Приморского края.

Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком в честь Дня ВМФ России.