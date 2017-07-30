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Общество

Погоду в Приморье определяет гребень антициклона

В крае переменная облачность, тепло, без осадков
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 июля, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +20...+32 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный со второй половины дня до сильного . Температура воздуха +22...+24 °C, в пригороде до 27 °C. Температура воды в Амурском заливе +22 °C.

 Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +25...+27 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +24...+26 °C.

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