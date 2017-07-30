Лайнер Ocean Dream в первый раз в этом году зайдет в Приморье 00:39, 30 июля Лайнер Ocean Dream в первый раз в этом году зайдет в Приморье
Фестиваль им. Владимира Высоцкого «Парус» завершился ярким гала-концертом во Владивостоке 21:33, 29 июля Фестиваль им. Владимира Высоцкого «Парус» завершился ярким гала-концертом во Владивостоке (Фото)
Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Приморье 20:21, 29 июля Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Приморье (Фото)
Новостная лента
Июль, 30 воскресенье
00:42
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
00:42
​Сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в социальных сетях
00:42
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
00:39
Лайнер Ocean Dream в первый раз в этом году зайдет в Приморье
Июль, 29 суббота
23:20
Владивосток посетил правнук потомственного почетного гражданина России
22:07
Во Владивостоке отпраздновали Крещение Руси Фото
21:33
Фестиваль им. Владимира Высоцкого «Парус» завершился ярким гала-концертом во Владивостоке Фото
20:21
Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Приморье Фото
19:14
Движение и парковку автомобилей во Владивостоке ограничат Адреса
18:22
Пожарные потушили жилой дом в посёлке Хрустальный
17:37
Владивостокцы оккупировали пляжи Фото
17:19
Туманная и облачная погода ожидается во Владивостоке в начале недели
16:44
Обездвиженного мужчину нашли на улице во Владивостоке Видео
16:22
Девочка-подросток из Приморья доставлена в больницу с алкогольным отравлением
15:50
Двое детей найдены в Приморье Фото
15:22
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
14:43
В Приморье разыскивают девочку
14:15
Синоптики: Тайфуны Noru и Nesat опасности для Приморья не представляют
13:36
Субботние пробки сковали дороги Приморья Фото
13:05
Два авиарейса из Владивостока задерживаются
12:29
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
12:01
Без вести пропавший в марте приморец найден
11:32
Концерт в честь Дня Военно-Морского флота пройдёт во Владивостоке
10:01
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:36
В Приморье сегодня осадков не ожидается
08:06
Что ждет приморцев в ближайший уик-энд?
07:22
Гороскоп на 29 июля
06:04
Ученые: Солнечная система - не лучшее место для жизни
05:29
Владивосток отметит День ВДВ
04:11
Краснокнижный горал впервые обнаружен на «Земле леопарда» в Приморье Фото
03:01
Краткий обзор Ford Fusion Energi 2017: Великолепный автомобиль
02:15
Вкладчику: не дай себя развести
01:12
Владимир Путин ставит точку в вопросе реализации проекта "Северный поток-2"
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4172 (111) от 28 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бисируем стоя
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Раздел резидентского имущества
Уважаемые военные моряки!
Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Лайнер Ocean Dream в первый раз в этом году зайдет в Приморье

Ocean Dream пробудет во Владивостоке практически весь день
Фото: Администрация Приморья Фото: Администрация Приморья
Владивосток, воскресенье, 30 июля , РИА Vladnews.

В понедельник, 31 июля, в 9.45 по местному времени круизный лайнер Ocean Dream пришвартуется в порту Владивостока к причалу Морского Вокзала, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию. На борту лайнера находятся более тысячи туристов из Южной Кореи и Японии. Ocean Dream прибудет во Владивосток из Йосу, далее следует к берегам Японии в город Хакодатэ.

Ocean Dream пробудет во Владивостоке практически весь день и отойдет от причала Морского вокзала в 23:00 по местному времени. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями Владивостока, историческим центром, музеями города и с его новыми символами – уникальными мостами. Горожане и гости города смогут увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне, пообщаться с путешествующими на нем туристами.

Справочно: круизный лайнер MS Ocean Dream построен на верфях Дании в 1982 году. В 1998 и в 2007 годах судно прошло реконструкцию и модернизацию. Его длина – 205 метров, ширина – 29 метров, крейсерская скорость – 21 морской узел. На 11 палубах с восемью лифтами MS Ocean Dream находятся 514 комфортабельных кают, среди них – 12 роскошных Suite с балконами. В них могут размещаться 1,3 тысячи пассажиров, их обслуживают 550 членов команды лайнера. На судне множество развлечений самого высокого уровня, несколько ресторанов с изысканной кухней, бассейны, джакузи, солярии на открытых палубах, фитнес-центры, театр, казино, кинозал, библиотека, магазины. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивосток посетил правнук потомственного почетного гражданина России
23:20, 29 июля 2017 Владивосток посетил правнук потомственного почетного гражданина России

Кроме того, Роберт Скидельский - правнук одного из основателей города

Движение и парковку автомобилей во Владивостоке ограничат
19:14, 29 июля 2017 Движение и парковку автомобилей во Владивостоке ограничат

Адреса участков автомобильных дорог, где проезд будет запрещен

Владивостокцы оккупировали пляжи
17:37, 29 июля 2017 Владивостокцы оккупировали пляжи

Погода в Приморье вновь располагает к отдыху на море

Туманная и облачная погода ожидается во Владивостоке в начале недели
17:19, 29 июля 2017 Туманная и облачная погода ожидается во Владивостоке в начале недели

Температура воздуха снизится

Синоптики: Тайфуны Noru и Nesat опасности для Приморья не представляют
14:15, 29 июля 2017 Синоптики: Тайфуны Noru и Nesat опасности для Приморья не представляют

Тайфун выйдет на юго-восточные районы Китая

Субботние пробки сковали дороги Приморья
13:36, 29 июля 2017 Субботние пробки сковали дороги Приморья

Приморцы торопятся отдохнуть на море

Два авиарейса из Владивостока задерживаются
13:05, 29 июля 2017 Два авиарейса из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения