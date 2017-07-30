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Что ждет приморцев в ближайший уик-энд?

Афиша культурных событий Приморья с 29 июля по 4 августа
Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Выходные в Приморье начнутся с масштабного пляжного фестиваля экстремальных видов спорта Prim-games, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Он будет проходить 29 и 30 июля на побережье бухты Лазурная (Шамора). Мероприятие соберет участников со всего Дальнего Востока и соседних стран – Кореи, Японии, Китая. Организаторы подготовили 9 площадок, где будут представлены экстремальные, развлекательные и спортивные локации.

В субботу, 29 июля, на фабрике «Заря» пройдет благотворительная выставка-раздача бездомных кошек. Животные находятся на попечении волонтерского движения «Спасем жизнь». Все кошки, участвующие в выставке, подобраны на улице, здоровы и готовы стать домашними. Организаторы будут также очень благодарны любой помощи для животных.

В Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) проходит постоянная экспозиция «Русское искусство XVI – начала XX века».

Древнерусское искусство представлено иконами XVI – XVIII веков. В экспозиции отечественной живописи XVIII – начала XX веков зрители увидят портреты кисти Фёдора Рокотова, Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Ильи Репина, Валентина Серова. Пейзажи Василия Поленова, Константина Маковского, Исаака Левитана, Ивана Шишкина… Один из залов посвящён морскому пейзажу, и центральное место в нем занимает картина Ивана Айвазовского «Восход солнца на Чёрном море».

Помимо этого, приморцы смогут посетить постоянно действующие выставки в музее Арсеньева. В главном корпусе музейного комплекса – на Светланской, 20 работает выставка, посвящённая 220-летию со дня рождения и 40-летию канонизации Иннокентия Вениаминова, епископа Православной Российской церкви, митрополита Московского и Коломенского. Она продлится до 31 августа.

Здесь же до конца лета открыты выставки:

«Коллекционируя Россию. Пермские боги» – выставка религиозной деревянной скульптуры из коллекции Пермской государственной художественной галереи. Это часть масштабного проекта «Коллекционируя Россию», который музей реализует в партнерстве с Благотворительным фондом Владимира Потанина по программе «Музейный десант»;

«Древнее поселение «Черепаха-13»: мир людей и вещей» – артефакты, найденные в ходе спасательных раскопок поселения «Черепаха-13», которые провёл научно-производственный центр историко-культурной экспертизы Владивостока в 2015 году. Работы проводились по заказу «Приморский Энтертеймент Резортз Сити» – дочерней компании камбоджийского инвестора «NagaCorpLtd», одного из ключевых инвесторов интегрированного развлекательного курорта «Приморье».

Черепаха 13.jpg

«Klimenkoff: фарфор в советском стиле» – здесь представлена коллекция изделий мастерской Klimenkoff, переданных в дар музею Игорем и Еленой Клименковыми: живописные портреты из серии «Преемственность власти», рельефы декоративных элементов Московского метро и фарфоровая пластика. Персонажи и бытовые предметы советского периода 1950-1970-х гг. выполнены с техническим совершенством и редким вниманием к деталям.

«Первая. Забытая» – о событиях Первой мировой войны на Дальнем Востоке.

«LENIN. Образ вождя» – среди экспонатов представлено множество вещей, созданных в Советском Союзе. Также на выставке можно познакомиться с портретами вождя мирового пролетариата, выполненными художниками из Японии, мастерами ткачества и фарфора из Китая.

В Главном корпусе музея постоянно проходят интерактивные и заказные детские программы – квесты, экскурсии, мастер-классы.

Узнать подробности и записаться на участие можно по телефону: 8 (423) 2-411-173.

В Доме чиновника Суханова (ул. Суханова, 9) Приморского государственного музея имени Арсеньева проходит выставка национальных костюмов народов мира в миниатюре. На ней представлена обширная частная коллекция – более 150 кукол из 80 стран.

Кроме того, в филиале на Суханова постоянно работает экспозиция «Портрет семьи Сухановых», где показаны все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника. Регулярно проходят экскурсии по Дому чиновника на английском языке и заказные программы для детей.

В Доме путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б) постоянно работает экспозиция «Портрет семьи Арсеньевых» – своими глазами можно увидеть рабочий кабинет, в котором Владимир Арсеньев писал свои книги. Интерьер его полностью реконструирован и наполнен подлинными предметами: письменный стол, книжный шкаф, кресло-качалка, глобус звёздного неба, пишущая машинка, фотографии и документы, издания его книг.

В субботу, 29 июля, в 12.00 музей организует мастер-класс для детей «Домик Арсеньева», где дети исследуют Дом путешественника В.К. Арсеньева. По впечатлениям от экскурсии они выполнят из картона и бумаги дом, в котором, по их мнению, мог бы жить путешественник.

Также, 1 августа в 14:00 в Доме путешественника (ул. Арсеньева, 7б) пройдет показ фильма-спектакля по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным».

В Музее Города (ул. Петра Великого, 6) проходит выставка «Горизонты капитана Куянцева», посвященная 105-летию со дня рождения Павла Павловича Куянцева (1912-1997) – приморца, капитана, талантливого художника. Экспонаты, связанные с биографией капитана, собраны из нескольких фондов: партнёрами экспозиции стали музей пароходства, музей МГУ имени Невельского, Общество изучения Амурского края. Представлены работы Павла Куянцева, который известен как щедрый даритель своих картин.

Постоянно работают «Открытые морские залы: Тихоокеанское время» – выставочный проект о людях, живущих у моря, что особенного в их ощущении жизни, а также семейный проект «Рыбий день: погружаясь на морское дно». Попадая в пространство выставки, ребенок «становится» маленькой рыбкой и, путешествуя по игровому пространству – «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей и получает новые знания об окружающем его мире, о море и его обитателях.

В Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 15) в пятницу, 4 августа, пройдет «Вечер с романсом».

Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20) представит:

29 июля в 17.00 – опера в трех действиях «Риголетто»;

31 июля в 19.00 – сольный концерт Альбины Шагимуратовой (сопрано);

1 августа в 19.00 – гала звёзд Национального балета Китая;

2 августа в 19.00 – гала звёзд Национального балета Китая;

2 августа в 19.00 – Юй Чень Цзэнь (скрипка, Тайвань);

3 августа в 20.00 – опера в двух действиях «Дон Жуан»;

4 августа в 20.00 – Рахманиновский цикл. Часть I.

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Билеты продаются на территории океанариума. Режим работы кассы с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.

Справки по тел.: 8 (423) 223-94-22, 8 (924) 732-01-22.

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