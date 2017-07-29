Владивосток посетил правнук потомственного почетного гражданина России

Кроме того, Роберт Скидельский - правнук одного из основателей города

Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

28 июля неофициальный визит в администрацию Владивостока нанес прибывший из Англии Роберт Джейкоб Александр Скидельски, барон Тилтон – известный британский экономист, профессор политической экономии университета «Уорик», член палаты лордов и Британской академии. С ним встретился исполняющий обязанности главы города Константин Межонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во встрече приняли участие исполняющий обязанности начальника управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Виталий Ерёменко, а также председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Тимченко, краеведы Нелли Мизь и Александр Кузьмин, а также сопровождающие Роберта Скидельски Бэйшер Себастьян Раймонд Саваж, Тимоти Бэйд Стенли и Вильям Бенджамин Джордж Флэймин.

Необходимо пояснить, что семья Скидельских оставила весьма заметный след в истории Владивостока. В конце позапрошлого века Лейба (Леонтий) Скидельский прибыл во Владивосток в качестве переселенца из Екатеринослава (сегодня это Днепропетровск на Украине). Вскоре его талант предпринимателя позволил организовать и развить здесь многочисленные отрасли промышленности и торговли. Он разрабатывал угольные месторождения, основал маслобойную, лесопильную и фанерную фабрики, цементный завод (ныне «Спасскцемент»), построил и содержал несколько доходных домов (в современном варианте это гостиницы), поставлял лес на КВЖД и военным ведомствам. За свои многочисленные благотворительные деяния был награжден орденом святой Анны, указом императора России ему было присвоено звание «Потомственный почетный гражданин».

Константин Межонов приветствовал Роберта Скидельски и по его просьбе подробно рассказал о развитии Владивостока. Он подчеркнул, что в последние годы именно Владивостоку уделяется огромное внимание со стороны высшего руководства нашей страны. Это возведение уникальных мостов, нового аэропорта, кампуса Дальневосточного федерального университета, коренная реконструкция автодорог и ряда городских объектов, проведение в городе саммита АТЭС и Восточного экономического форума, статус свободного порта и другие, пока находящиеся в стадии разработки масштабные проекты.

Роберт Скидельски, который в настоящее время живет в Лондоне, пояснил, что он впервые посещает Владивосток, но хорошо знает, что именно наш город оставил самый заметный и важный след в истории его семьи. Поэтому он намерен самым подробным образом ознакомиться с Владивостоком, а также с помощью наших краеведов найти архивные материалы, которые должны стать основой его историко-биографической книги, над которой он начал работу.

Справка. Британский экономист, профессор политической экономии, член Британской академии и палаты лордов Роберт Скидельски родился в 1939 году в Харбине.

Его отец, Борис Скидельский, работал в семейной фирме, основанной ещё в конце XIX века его прадедом, Лейбой (Леонтием) Скидельским — потомственным почётным гражданином, кавалером ордена святой Анны купцом 1-й гильдии, прибывшим во Владивосток с Украины вскоре после основания нашего города. Его мать, Галина Скидельская, была дочерью городского главы Маньчжурии, журналиста и издателя Вениамина Сапелкина.

Основателя этой семейной бизнес-империи и мецената Леонтия Скидельского можно поставить в ряд таких представителей российского капитализма конца ХIХ-начала XX века, как Мамонтов, Рябушинские, Морозовы и другие промышленники.

Капиталы династии Скидельских были главной движущей силой создания многих известных и сегодня в Приморском крае промышленных предприятий. К ним относится Океанский фанерный завод, маслобойный завод, железнодорожные мастерские в Уссурийске, электромеханические мастерские и Зыбунные копи (г. Артем), разработка Липовецкого угольного месторождения.

В числе основанных Леонтием Скидельским предприятий находится также цементный завод в Евгеньевке, сегодня известный как «Спасскцемент».

Щедрые пожертвования Скидельского шли на развитие медицины и образования Владивостока, помощь раненым и воинам-инвалидам русско-японской войны, финансирование Общества изучения Амурского края и музея, на многочисленные городские нужды.

Многие архитектурные исторические здания, возведенные Скидельскими в начале прошлого века, до сих пор определяют внешний вид Владивостока.

А его правнук, Роберт Скидельски, посетивший сегодня администрацию Владивостока, с 1942 года живет в Великобритании. Учился в Брайтон-колледже и Оксфорде. Преподавал в университете Джона Гопкинса.

Он сменил три политические партии — лейбористскую, социал-демократическую и консервативную. Является колумнистом ряда известных международных периодических изданий.