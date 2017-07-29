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Во Владивостоке отпраздновали Крещение Руси

Крещение символизирует собой духовное очищение, дарит людям светлые надежды, укрепляет веру в лучшее
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

28 июля в Адмиральском сквере Владивостока состоялось празднование Дня Крещения Руси, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации городаю Администрация приморской столицы организовала для горожан большое праздничное мероприятие с яркими танцевальными и вокальными номерами, а также выставку-продажу товаров декоративно-прикладного творчества.

С праздником пришедших жителей и гостей краевого центра поздравили заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока Ирина Самусенко, исполняющий обязанности председателя Думы города Владивостока Дмитрий Пенязь, секретарь Владивостокской епархии, протоирей Игорь Талько.

«Крещение символизирует собой духовное очищение, дарит людям светлые надежды, укрепляет веру в лучшее, – отметила Ирина Самусенко. – Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, добро и согласие. Счастья вам, крепкого здоровья».

Своими выступлениями в День Крещения Руси порадовали жителей и гостей Владивостока: ансамбль Дальневосточного государственного института искусств, заслуженный коллектив Приморского края – образцовый хореографический ансамбль «Алиса», вокальный квартет в составе которого Александр Пстыга, Дмитрий Сабитов, Дмитрий Горовой, Павел Хименков и другие.

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