Фестиваль им. Владимира Высоцкого «Парус» завершился ярким гала-концертом во Владивостоке 21:33, 29 июля Фестиваль им. Владимира Высоцкого «Парус» завершился ярким гала-концертом во Владивостоке (Фото)
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Фоторепортажи

Фестиваль им. Владимира Высоцкого «Парус» завершился ярким гала-концертом во Владивостоке

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Вчера, 28 июля, во Владивостоке завершился второй фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус», сообщает РИА VladNews. Яркой точкой мероприятия стал гала-концерт, в ходе которого были определены обладатель Гран-при и лауреаты фестиваля, посвящённого легендарному поэту и артисту.

В амфитеатре на набережной Спортивной гавани собрались сотни горожан и гостей Владивостока, чтобы посмотреть настоящее шоу – конкурсанты исполнили Высоцкого вживую, ряд композиций прозвучал под струнный квартет, часть номеров сопровождалась выступлением танцоров и артистов, разыгрывающих тематические мини-спектакли. Дополнили впечатления оригинальные декорации в стиле «модерн». Всё это сделало гала-концерт по-настоящему ярким и зрелищным.

Сами участники фестиваля не скрывали волнения, ведь для большинства из них сцена – интересное хобби, многие пели на публике впервые. Артисты представили на суд зрителей и жюри более 20 эффектных номеров. «Баллада о борьбе», «Спасите наши души», «Прерванный полёт», «Монолог Хлопуши», «Песня лётчика», «Баллада о любви», «Аист», «Эх, раз» - эти и другие композиции прозвучали на гала-концерте. «Своего» Высоцкого исполнили горожане самого разного возраста и профессий.

Члены жюри, среди которых - заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры сольного пения и оперной подготовки Дальневосточного государственного института искусств Виктор Галкин, депутат городской думы Ольга Забелина, оценивали творческие способности артистов, их умение держаться на сцене, осмысленность и прочувствованность исполнения.

К слову, жюри определило победителей не только на основе выступлений конкурсантов, учитывались и их небольшие интервью после выступлений, в которых участники рассказали о своём отношении к творчеству Владимира Семёновича.

Так, Евгения Маминова отметила, что Высоцкий - это отдельная Вселенная. Для фестиваля Евгения и ее дочь Полина выбрали «Балладу о борьбе». Обе вышли на сцену в ярких красных нарядах, дополнили их выступление необычные декорации, которые помогли сделать номер поклонниц творчества Высоцкого по-настоящему эффектным.

Произвело впечатление на горожан и выступление Владимира Королёва. Артист исполнил песню «Полчаса перед боем», а танцоры представили небольшой спектакль – за несколько минут песни на сцене было и мирное время, и война.

Не оставило зрителей равнодушными стихотворение «Братские могилы», которое прочла участница фестиваля Соня Суворова.

Несмотря на то, что все номера были достойны победы, членам жюри пришлось определить лауреатов и обладателя Гран-при фестиваля.

«В первую очередь хочу поблагодарить участников фестиваля. Ваши выступления были по-настоящему искренними - от души и от сердца, - отметил заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко. – В этом году состоялся второй фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус». Появился он в нашем городе благодаря главе Владивостока Игорю Сергеевичу Пушкарёву. У нас - жителей города - особое отношение к творчеству Высоцкого. Это ещё раз подтверждает высокий интерес к фестивалю «Парус» и то, что к уникальному поющему памятнику легендарному артисту, открытому в 2013 году по инициативе Игоря Пушкарёва, постоянно приходят люди, чтобы просто послушать его песни».

Игорь Ткаченко вручил диплом и сертификат на 20 000 рублей Надежде Савицкой, исполнившей сложную композицию «Аисты».

«Победа во втором фестивале «Парус» стала полной неожиданностью для меня, - призналась Надежда Савицкая. – Я очень благодарна администрации города Владивостока, которая проводит фестиваль имени Владимира Высоцкого. Артисты – музыканты, певцы, чтецы – имеют возможность собраться на этой творческой площадке, открыть что-то новое для себя в творчестве Высоцкого и поделиться этим со зрителями. Владимир Семёнович отличался смелостью, он всегда был на передовой. И те, кто поют его песни обречены быть смелыми людьми тоже».

Слова песни «Аисты» из кинофильма «Война под крышами» впечатлили также юного участника фестиваля Григория Митрофанова. Мальчик продекламировал их и стал лауреатом фестиваля «Парус». Григорию вручён диплом и сертификат на 5 000 рублей.

Сертификаты на 5 000 рублей и дипломы вручили Евгении и Полине Маминовым, Наталье Бухаровой, исполнившей песню «Прерванный полет», и ещё одному юному горожанину - Сергею Рубелю с «Песней лётчика».

«Слова Владимира Высоцкого актуальны всегда, - уверена 63-летняя Надежда Алексеевна. – И 30 лет назад, и сейчас песни Высоцкого дороги мне. Я рада, что в нашем городе есть такой душевный фестиваль».

«Мы узнали, что сегодня пройдёт фестиваль «Парус» и не смогли не прийти, даже годовалую дочку с собой взяли, - рассказали Анастасия и Дмитрий. – Несмотря на то, что Владимир Семёнович умер, когда нас ещё на свете не было, его песни понятны и любимы. Ведь в них вся жизнь».

Напомним, первый фестиваль «Парус» состоялся в приморской столице в 2016 году. В ходе гала-концерта зрителям было представлено порядка 30 номеров. Обладателем Гран-при – сертификата на 100 000 рублей – стал Михаил Гарчев, представивший песню «Кони привередливые».

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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