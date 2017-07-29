Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Приморье

Полиция выясняет обстоятельства случившегося

Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в Углекаменске, село в Партизанском городском округе Приморского края, поздним вечером. Несовершеннолетний, не имеющий права управления транспортным средством, двигался на мотоцикле «Минск» из поселка Углекаменск в сторону села Авангард. Не выбрав безопасную скорость движения, мотоциклист не справился с управлением и совершил опрокидывание. Подросток перевозил 17-летнего пассажира. В ДТП пострадал сам водитель: несовершеннолетний госпитализирован с вывихом бедра. Оба подростка ехали без защитных мотошлемов. Водительского удостоверения у мотоциклиста не было.

В отношении водителя вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях: за управление мототранспортом водителем, не имеющим без права управления, езду без шлема, управление незарегистрированным в законном порядке транспортом.

Так как несовершеннолетний достиг возраста административной ответственности, ему по всей строгости закона придется отвечать за свои действия. К административной ответственности привлекут также его родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.