Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Приморье

Авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews.
Инцидент случился в Углекаменске, село в Партизанском городском округе Приморского
В отношении водителя вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях: за управление мототранспортом водителем, не имеющим без права управления, езду без шлема, управление незарегистрированным в законном порядке транспортом.
Так как несовершеннолетний достиг возраста административной ответственности, ему по всей строгости закона придется отвечать за свои действия. К административной ответственности привлекут также его родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.