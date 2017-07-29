Движение и парковку автомобилей во Владивостоке ограничат

Адреса участков автомобильных дорог, где проезд будет запрещен

Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

В связи с проведением военно-спортивного праздника, посвященного Дню военно-морского флота, с 08.00 до 14.00 30 июля движение и парковка автотранспорта будет ограничена на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Пограничная: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Посьетская до пересечения с улицей Пограничная;

- по улице Набережная: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Тигровая;

- по улице Тигровая: от пересечения с улицей Набережная до пересечения с улицей Светланская;

- по Красноармейскому переулку: от пересечения с улицей Набережная до дома № 9 по улице Набережная;

- по улице 1-я Морская: от пересечения с улицей Бестужева до пересечения с улицей Тигровая.

Также, временно будет ограничено движение и парковка транспортных средств с 06.00 до 23.00 30 июля по улице Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы.

Объезд будет осуществляться по улицам: Алеутская, Светланская, Океанскому проспекту.

Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов. Автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД РФ, будет эвакуирован.