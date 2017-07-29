Движение и парковку автомобилей во Владивостоке ограничат 19:14, 29 июля Движение и парковку автомобилей во Владивостоке ограничат (Адреса)
Владивостокцы оккупировали пляжи 17:37, 29 июля Владивостокцы оккупировали пляжи (Фото)
Туманная и облачная погода ожидается во Владивостоке в начале недели 17:19, 29 июля Туманная и облачная погода ожидается во Владивостоке в начале недели
Новостная лента
Июль, 29 суббота
20:09
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
20:09
​Сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в социальных сетях
20:09
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
19:14
Движение и парковку автомобилей во Владивостоке ограничат Адреса
18:22
Пожарные потушили жилой дом в посёлке Хрустальный
17:37
Владивостокцы оккупировали пляжи Фото
17:19
Туманная и облачная погода ожидается во Владивостоке в начале недели
16:44
Обездвиженного мужчину нашли на улице во Владивостоке Видео
16:22
Девочка-подросток из Приморья доставлена в больницу с алкогольным отравлением
15:50
Двое детей найдены в Приморье Фото
15:22
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
14:43
В Приморье разыскивают девочку
14:15
Синоптики: Тайфуны Noru и Nesat опасности для Приморья не представляют
13:36
Субботние пробки сковали дороги Приморья Фото
13:05
Два авиарейса из Владивостока задерживаются
12:29
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
12:01
Без вести пропавший в марте приморец найден
11:32
Концерт в честь Дня Военно-Морского флота пройдёт во Владивостоке
10:01
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:36
В Приморье сегодня осадков не ожидается
08:06
Что ждет приморцев в ближайший уик-энд?
07:22
Гороскоп на 29 июля
06:04
Ученые: Солнечная система - не лучшее место для жизни
05:29
Владивосток отметит День ВДВ
04:11
Краснокнижный горал впервые обнаружен на «Земле леопарда» в Приморье Фото
03:01
Краткий обзор Ford Fusion Energi 2017: Великолепный автомобиль
02:15
Вкладчику: не дай себя развести
01:12
Владимир Путин ставит точку в вопросе реализации проекта "Северный поток-2"
00:05
Toyota создаст "дальнобойный" электромобиль с батареей, заряжающейся за несколько минут
Июль, 28 пятница
23:00
Политолог Валерий Соловей назвал срок полной изоляции российского интернета
22:06
Правда о лампочках: сбережешь энергию – потеряешь здоровье
21:03
На торги выставлен крупнейший красный бриллиант
20:06
СМИ назвали количество уехавших из России пилотов
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4172 (111) от 28 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бисируем стоя
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Раздел резидентского имущества
Уважаемые военные моряки!
Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Движение и парковку автомобилей во Владивостоке ограничат

Адреса участков автомобильных дорог, где проезд будет запрещен
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

В связи с проведением военно-спортивного праздника, посвященного Дню военно-морского флота, с 08.00 до 14.00 30 июля движение и парковка автотранспорта будет ограничена на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Пограничная: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Посьетская до пересечения с улицей Пограничная;

- по улице Набережная: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Тигровая;

- по улице Тигровая: от пересечения с улицей Набережная до пересечения с улицей Светланская;

- по Красноармейскому переулку: от пересечения с улицей Набережная до дома № 9 по улице Набережная;

- по улице 1-я Морская: от пересечения с улицей Бестужева до пересечения с улицей Тигровая.

Также, временно будет ограничено движение и парковка транспортных средств с 06.00 до 23.00 30 июля по улице Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы.

Объезд будет осуществляться по улицам: Алеутская, Светланская, Океанскому проспекту.

Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов. Автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД РФ, будет эвакуирован.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокцы оккупировали пляжи
17:37, 29 июля 2017 Владивостокцы оккупировали пляжи

Погода в Приморье вновь располагает к отдыху на море

Туманная и облачная погода ожидается во Владивостоке в начале недели
17:19, 29 июля 2017 Туманная и облачная погода ожидается во Владивостоке в начале недели

Температура воздуха снизится

Синоптики: Тайфуны Noru и Nesat опасности для Приморья не представляют
14:15, 29 июля 2017 Синоптики: Тайфуны Noru и Nesat опасности для Приморья не представляют

Тайфун выйдет на юго-восточные районы Китая

Субботние пробки сковали дороги Приморья
13:36, 29 июля 2017 Субботние пробки сковали дороги Приморья

Приморцы торопятся отдохнуть на море

Два авиарейса из Владивостока задерживаются
13:05, 29 июля 2017 Два авиарейса из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
10:01, 29 июля 2017 Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

В Приморье сегодня осадков не ожидается
09:36, 29 июля 2017 В Приморье сегодня осадков не ожидается

Прогноз погоды на субботу, 29 июля