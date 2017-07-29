Пожарные потушили жилой дом в посёлке Хрустальный

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Кавалеровского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в Жилом доме на улице Комсомольская в посёлке Хрустальный.

Уже через пять минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. По прибытию сотрудников пожарной безопасности, наблюдалось горение крыши и веранды дома.

Общая площадь возгорания составила 90 кв. м. С огнём боролись 10 человек личного состава и три единицы техники. Погибших и пострадавших нет