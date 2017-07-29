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Девочка-подросток из Приморья доставлена в больницу с алкогольным отравлением

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Несовершеннолетняя жительница Приморья отравилась алкоголем, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в Дальнегорске. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение фельдшера скорой медицинской помощи, который рассказал о госпитализации местной жительницы 2003 года рождения с диагнозом: отравление. Несовершеннолетней оказана медицинская помощь. Угрозы ее жизни и здоровью нет.

Инспекцией по делам несовершеннолетних по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также торговое заведение, в котором подросткам в нарушение действующего законодательства реализовали алкоголь.

Как сообщили в отделе полиции, семья потерпевшей характеризуется положительно, на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних не состоит.

В отношении родителей пострадавшей составлен административный протокол по статье 20.22 Кодекса об административны правонарушениях Российской Федерации за употребление их несовершеннолетней дочерью алкогольной продукции.

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