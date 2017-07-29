Синоптики: Тайфуны Noru и Nesat опасности для Приморья не представляют

Тайфун выйдет на юго-восточные районы Китая

Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

На сегодняшний день над северо-западной частью Тихого океана смещаются два тайфуна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

Один, тайфун Noru, находится южнее Японских островов — кружит в районе с координатами 29,6° с. ш. и 145,2° в. д. Вихрь смещается на запад, северо-запад со скоростью 16 км/ч. Максимальный ветер в близи центра 33 м/с. В ближайшие сутки, не изменяя скорости, он повернёт на юго-запад. Траектория вихря проходит над морской акваторией.

В Филиппинском море, в районе с координатами с координатами 20,0° с.ш. и 125,8° в.д., находится ещё один тропический шторм, Nesat. Этот вихрь смещается в северо-западном направлении со скоростью 9 км/ч. Максимальный ветер 26 м/с. В воскресенье, 30 июля, он обрушит тропические ливни и ураганные ветры на Тайвань.

В начале следующей недели, значительно ослабев, тайфун выйдет на юго-восточные районы Китая.