Два авиарейса из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 июля, два авиарейса из аэропорта Владивостока задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Так, рейс авиакомпании S7 Airlines S7-555, следующий по маршруту Владивосток — Сеул/Инчхон, задерживается на 50 минут. Вылет планировался в 13 часов 40 минут, но перенесся на 14 часов 30 минут.

Рейс авиакомпании Asiana airlines OZ-6576, следующий по маршруту Владивосток — Сеул/Инчхон, задерживается на 50 минут. Вылет планировался в 13 часов 40 минут, но перенесся на 14 часов 30 минут.