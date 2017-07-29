В Приморье сегодня осадков не ожидается

Прогноз погоды на субботу, 29 июля

Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +24...+30 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, до умеренного . Температура воздуха +26...+28 °C. Температура воды в Амурском заливе +22 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +27...+29 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +26...+28 °C.