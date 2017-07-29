Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий выходного дня

Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

29 июля в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

29 июля в 13 часов – кинозал «Любимые мультфильмы» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

29 июля в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

29 июля в 14 часов – работа детского кинотеатра «Летний» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96).Вход свободный.

30 июля в 13 часов - работа литературного салона «Траектория чтения» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

30 июля в 14 часов – виртуальное путешествие «Честь и слава морякам» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел. 232-55-96). Вход свободный.

30 июля в 14 часов – игровое мероприятие «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

30 июля в 14 часов – игротека для детей и их родителей в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные события

29 июля в 9 часов - во Владивостоке состоится спортивное мероприятие «Спринт-триатлон». В конце асфальтовой дороги в районе поселка Канал на Русском острове все желающие посоревнуются в плавании, езде на велосипеде и беге. Мероприятие организовано спортивным клубом «Iron Team». Подробности по телефону 8-908-994-95-94.