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Краснокнижный горал впервые обнаружен на «Земле леопарда» в Приморье

Стихия этих копытных – горы, где сильный ветер сдувает снег и открывает доступ к корму
Фото: «Земля леопарда» Фото: «Земля леопарда»
Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Фотоловушки нацпарка «Земля леопарда» зафиксировали чрезвычайно редкого животного – амурского горала, сообщает РИА VladNews.

Уникальные кадры были сделаны фотоловушкой, установленной в скальном массиве «Край мира» – одном из самых живописных мест «Земли леопарда». В последний раз присутствие горала на хребтах Восточно-Маньчжурских гор был зафиксирован в 2012 году, еще до открытия национального парка.

«Природоохранные меры позволили сохранить местную группировку этих животных. Здесь они защищены от браконьерства, а ежегодная подкормка всех копытных успешно поддерживает кормовую базу дальневосточного леопарда на уровне, который позволяет выжить даже самой редкой его добыче. Список видового разнообразия национального парка официально пополнился еще одним редким видом, и теперь нам предстоит приложить немало усилий для изучения горала», – рассказали сотрудники нацпарка.

Специалисты также отметили, что главное препятствие для расселения амурских горалов – недостаток пригодных для них мест обитания.

«Стихия этих копытных – горы, где сильный ветер сдувает снег и открывает доступ к корму, например, пучкам травы или желудям. Глубокий снег для них смертельно опасен: в отличие от других копытных горалы не умеют добывать пищу, разбивая снежную толщу копытами», – добавили они.

Отметим, амурский, или длиннохвостый, горал занесен в Красную книгу России. В Приморском крае самые крупные скопления горала находятся в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках.

Справочно: Горал, или амурский горал – представитель подсемейства козлиных. Обитает в России, северо-восточном Китае и на Корейском полуострове. Общая численность амурского горала в мире науке не известна, а российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена на морском побережье у подножья горного хребта Сихотэ-Алинь, в восточной части региона. В Приморском крае насчитывается всего около 700-900 этих животных.

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