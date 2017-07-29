Владивосток отметит День ВДВ

ринять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ приглашаются все желающие

Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

2 августа Владивосток отметит День Воздушно-десантных войск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках празднования в приморской столице пройдут автопробег и памятное мероприятие.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, автопробег стартует в 9:30 с острова Русский и пройдет по маршруту: о. Русский – Академгородок – парк Победы. После этого в 11 часов состоится памятный митинг и церемония возложения венков и цветов к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов (проспект 100-летия Владивостока, 103).

Главный организатор мероприятия: Краевая общественная организация ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников».