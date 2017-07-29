Гороскоп на 29 июля

Желания и чувства будут просты и понятны, но при этом могут отличаться значительной силой

Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Сегодня гороскоп обещает день гормонального всплеска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. Желания и чувства будут просты и понятны, но при этом могут отличаться значительной силой. В первую очередь это касается любви. День не склоняет к завязыванию долгосрочных, серьезных отношений, зато предоставляет вам массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр. Вместе с тем могут обостриться такие качества, как обидчивость и ранимость, так что будьте аккуратнее в общении с окружающими.

Сегодня у Овна будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. В обществе любимого человека Овну будет хорошо как никогда! Кроме того, его шестое чувство – интуиция – тоже обещает быть на высоте, предостерегая Овна от ошибок и помогая ценными советами.

Сегодня Телец может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: «да» или «нет», «хорошо» или «плохо» – как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла на камень, Тельцу стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!

Сегодня в гороскопе Близнецов будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Близнецы ни находились, они способны блистать! Единственный «минус»: из-за своего эмоционального подъема, им будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Близнецов внимательности. Зато они будут прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют им обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы – туда, где будет море общения, где Близнецы смогут и повеселиться, и познакомиться, и себя

Сегодня у Рака будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Рак встретится с человеком, которого давно не видел, захочет возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Рака, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Сегодня, благодаря своей коммуникабельности, Лев сумеет найти общий язык с кем угодно! День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, ему будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Лев хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Сегодня Дева может быть чересчур беспечной с деньгами! День наделяет ее жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Дева способна на непродуманные траты. Ее легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Дева может стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа предупреждают: чтобы кошелек Девы не слишком похудел, ей придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Сегодня дела у Весов обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на их пути совсем не окажется препятствий – просто Весы способны шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеют, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Весов – она у них будет на высоте – а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Весов же, как обещает их гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Сегодня Скорпион будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой! Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Скорпиона не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Скорпиона могут оказаться неожиданностью даже для него самого. Если Скорпион не хочет, чтобы его импульсивные шаги привели к ошибкам, ему необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Сегодня звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Стрельца будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы его мечты сбылись, Стрельцу необходимо как следует на них сосредоточиться. Если его желания выполнимы, Стрелец, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Стрелец не попробует, то так и не узнает этого.

Сегодня Козерогу просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Козерогу стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте – например, отправиться в музей, в кино или в место, где он еще не бывал. Даже готовя ужин, Козерог может отступить от привычных рецептов. Кроме того, Козерог покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника – перенимая чужой опыт, он настроен больше слушать, чем говорить.

Сегодня звезды гороскопа предвещают Водолею море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Водолея вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Водолей не пожалеет: именно его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Водолей натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Сегодня, какую бы цель не ставили перед собой Рыбы, они имеют все шансы к ней приблизиться. В их гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Рыбы способны любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Рыбы давно вынашивали какие-то планы, звезды призывают их начать действовать – смелые люди сами творят свою судьбу!