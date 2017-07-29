Ученые: Солнечная система - не лучшее место для жизни

К неожиданным выводам пришли американские ученые

Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Группа исследователей из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США) сделала интересное открытие: Солнечная система является не лучшим местом для жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Выводы, сделанные исследователями космоса по итогам одного из исследований, оказались неоднозначными. Астрофизики выяснили, что небесные тела, окружающие оранжевые звезды, имеют более сложную и развитую биосферу, чем планеты, окружающие желтые карлики, к которым принадлежит наше светило - Солнце.

Также ученые установили, что вследствие некоторых факторов (к примеру, таких, как интенсивность света, который выделяется звездой, а также количество выбросов заряженных частиц) в образованных вокруг оранжевых звезд планетарных системах существует гораздо больше возможностей для зарождения жизни, нежели в системах, образованных вокруг красных и желтых карликов.