Пётр Ханас - о новом раскладе политических сил Приморья

Середина лета стала для Владивостока и всего края некой точкой отсчета

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Директор Дальневосточного консалтингового центра, преподаватель Российской академии народного хозяйства при президенте РФ Петр Ханас прокомментировал на своей странице в социальной сети расклад политических сил Приморья, сообщает РИА VladNews.

"Середина лета стала для Владивостока и Приморья некой точкой отсчета формирования нового расклада политических сил регионального и муниципального уровня, - отметил Пётр Ханас. - Явная потеря авторитета губернатора уже не только в глазах населения Приморья, но и федеральных чиновников вынуждает корректировать стратегию и тактику внутренней политики и социально-экономических перспектив региона. Но если на региональном уровне процессы выстраивания политических элит сдерживаются отсутствием факта отставки губернатора, то на муниципальном уровне фактически начавшаяся избирательная кампания формирует новые пулы депутатских корпусов ключевых городов Приморья. При этом именно итоги муниципальных кампаний могут сказаться на региональном раскладе политических сил и устойчивости губернатора.

Не исключено, что инициатором и своеобразным рефери в этом вопросе станет именно полпредство в ДФО. Да, и терпение первого лица государства не безгранично.

Реформа МСУ в 2014 году принесла Владивостоку расширение полномочий Думы Владивостока и возможности назначать (выбирать) главу города депутатским корпусом. Выборы нового состава Думы назначены на 10 сентября. В это же время новые составы Дум будут сформированы в Арсеньеве, Находки, Большом Камне, Дальнегорске, ЗАТО Фокино, Артеме и Лазовском муниципальном районе.

Дума четвертого созыва была сформирована в условиях реализации «стратегии тишины» и особой легитимностью в глазах населения города не отличалась. Тем не менее, Думе удалось преодолеть некоторые недостатки прошлых созывов. Прежде всего, четвертый созыв отличался своей бесконфликтностью, показной аполитичностью и тесным взаимодействием с администрацией города Владивостока и относительно ровными отношениями с Администрацией края. При этом, необходимо отметить, что администрация края в нужные для нее моменты пыталась политизировать Думу и влиять на нее. В самом начале деятельности четвертого состава Думы, краевые власти пытались сформировать на федеральном уровне мнение о том, что Дума Владивостока полностью контролируется администрацией края и была сформирована при активном участии краевых властей. Значение Пушкарева явно приуменьшалось.

За свои пять лет существования в этом составе, Дума прошла непростой путь от формирования новых органов управления до поднятия своей значимости и оценок деятельности. Необходимо отметить, что уже с середины 2015 года оценки деятельности Дума стали относительно высокими и стабильно превышали оценки Законодательного органа власти края. Свою роль в этом сыграла бесконфликтность Думы и соотнесение ее как органа работающего с администрацией города. В это время оценки губернатора уже стабильно падали, а рейтинг Пушкарева стабильно рос.

Нельзя сказать, что Дума отличалась высокой эффективностью и отличным руководством, но наличие разных политических сил, и желание изменить жизнь в городе в лучшую сторону вместе с городской администрацией делали этот орган работоспособным и необходимым. Надеюсь, лучшие традиции четвертого созыва будут продолжены и в новом составе, а желание не идти на поводу у краевых политиканов позволит назначить нового работоспособного главу города. Тем более, что такая кандидатура уже есть. Осталось только подтвердить ее временем и голосованием".

Как ранее сообщало РИА VladNews, временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал последнее заседание думы города четвёртого созыва, которое состоялось 27 июля.

На своей странице в социальной сети Игорь Пушкарев написал: "Хочу поблагодарить депутатов за плодотворную работу на благо жителей города. Мне как главе города и моим коллегам удалось выстроить конструктивный диалог с представительным органом, что позволило оперативно решать самые острые вопросы. Отмечу, что по многим моментам были дискуссии, но в итоге, это лишь повышало качество работы. Желаю всем коллегам продолжать работу на благо города Владивостока и использовать наработанный опыт в других сферах. Тем, кто собрался на перевыборы, могу пожелать эффективной работы с избирателями, которые и сделают свой выбор 10 сентября".

Напомним, Игорь Пушкарёв находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву