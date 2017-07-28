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Концерт в честь Дня Военно-Морского флота пройдёт во Владивостоке

Вход свободный
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 30 июля, во Владивостоке состоится концерт, посвящённый Дню Военно-Морского флота. Творческая программа стартует в 13 часов в амфитеатре набережной Спортивной гавани, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На сцену выйдут коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность». В ходе концертной программы прозвучат вокальные композиции «Андреевский флаг», «Экипаж», «Мореманы», «Молодой офицер», «На синем море», «Два орла» и другие тематические песни. Также вниманию зрителей будут представлены танцевальные номера.

Подготовлена для гостей мероприятия викторина – жителям города у моря предлагают проверить свои знания морской терминологии.

Администрация Владивостока приглашает на мероприятие всех желающих, вход свободный.

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