Краткий обзор Ford Fusion Energi 2017: Великолепный автомобиль

Система стоп/старт работает отлично

Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Слишком отзывчивые рекуперативные тормоза и скромный запас хода в чисто электрическом режиме усложнят продажи в жестком конкурентном поле. За рулем плагин гибрида Ford Fusion (Mondeo по европейски) Energi 2017 редактор Autoweek Уэс Рейнал.

В целом мне понравился этот Fusion Energi так как он сделан на базе стандартного Fusion (Mondeo), великолепная стартовая позиция. Это высококачественный, комфортный и отлично выглядящий автомобиль, как снаружи, так и изнутри.

И с силовым агрегатом все ОК. Он едет как «нормальный» Fusion, что хорошо. Если не смотреть на панель приборов, где отображается выходная мощность и прочее, я действительно не смог бы определить, когда он ехал в чисто электрическом режиме или когда был задействован двигатель, или когда работал гибридный силовой агрегат в целом (одновременно топливный двигатель и электромотор). Другими словами он едет гладко и плавно. Мощность приличная, в значительной степени «подрываемая», как вы догадались, вариатором, CVT. Езда настроена на комфорт, а дополнительный вес аккумуляторов едва заметен. Система стоп/старт работает отлично, реально вы даже ее не ощущаете. Аккумуляторы плагина не только добавляют вес, как я отметил ранее, но и занимают почти половину объема багажника.

Моя наибольшая проблема, кстати как и с большинством гибридов - это ощущение педали тормоза. Из-за регенеративных тормозов автомобиль останавливается не так плавно. Тормоза Energi мне показались мягкими и обеспечивали тормозное усилие неравномерно. Возможно мне нужно попрактиковаться.

Сиденья на мой взгляд просто выдающиеся. Обычно этот эпитет я оставляю для сидений Volvo, однако здесь именно тот случай, когда они в точку.

Запас хода нового Fusion Energi 2017 оценочно составляет 981 км с полным баком топлива и полностью заряженным аккумулятором, один из максимальных комбинированных запасов хода для плагин гибридов, и бесспорно максимальный на американском рынке. Предположительно, в чисто электрическом режиме, Energi проедет 32 км, но не тогда, когда на улице всего 12 градусов; что нужно учитывать если вы живете в холодной стране.

Источник: www.dealeron.ru