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Приморцы избили и изнасиловали девочку-подростка

За содеянное оба получили наказание в виде 10 лет лишения свободы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

В Приморье двое мужчина изнасиловали 16-летнюю девушку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры края.

С девушкой парни познакомились в соцсети. Потерпевшая пригласили их к себе в гости, где была с подругой. Компания молодых людей распивала спиртные напитки. После того как подруга потерпевшей ушла, злоумышленники, зная о несовершеннолетнем возрасте хозяйки квартиры, изнасиловали ее. При этом они наносили своей жертве многочисленные удары, душили, высказывая угрозу убийством. 

Избитую девочку-подростка обнаружила соседка по подъезду, которая и вызвала полицию.

Спустя несколько недель злоумышленников задержали. У жены одного из них был изъят телефон, который подозреваемый украл у пострадавшей, а после - подарил своей жене. 

Суд, признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, назначил им за содеянное 10 лет лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором, осужденные и их защитники обжаловали его в апелляционном порядке. Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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