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Вкладчику: не дай себя развести

Банковский мир полон жестоких сюрпризов
Фото: Sovetclub.ru Фото: Sovetclub.ru
Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Это лишь на первый взгляд легко и просто – не попасть в число вкладчиков банка, которым не вернут #деньги. Мол, есть система страхования частных депозитов, не вноси во вклад больше 1,4 млн руб., и будет тебе счастье возмещение в случае чего.

Но банковский мир полон жестоких сюрпризов. А судебная практика – ввиду денегнет'а у Агентства по страхованию вкладов – теперь поворачивается нелицеприятной стороной к частным вкладчикам. Им тоже предписывают держаться. Причём, независимо от внесённой суммы.

Два свежих определения Верховного суда рушат надежды банковских вкладчиков на справедливую компенсацию даже при наличии подтверждающих документов! При этом наказывают они совсем не миллионеров...

Из материалов рассмотренных дел вырисовывается такая картина:

В декабре 2013 года гражданка Керимова Т.З.-кызы (во втором случае – Тецлав Е.Ю) открыла вклад на 700 тыс. рублей в новосибирском отделении банка БПФ. Клерк выдал новой клиентке её экземпляр договора и приходный кассовый ордер. А уже вскоре Банк России лишил БПФ лицензии. Дама подала заявку на выплату страховки в АСВ, но получила отказ и обратилась в суд, пройдя за четыре года все инстанции – Агентство оказалось упорным спорщиком.

И вот Верховный суд встал на сторону страховщиков, сославшись на два шокирующих для вкладчицы факта. Во-первых, незадолго до того, как заключить договор о вкладе с истицей, банк получил предписание от ЦБ, запрещающее принимать деньги от граждан. Клерки знали о запрете, но всё равно взяли у доверчивой женщины крупную сумму. Во-вторых, юристы АСВ в суде заявили, что никакого договора вклада, другой экземпляр которого должен оставаться в банке, они и в глаза не видели, а потому не доказано, приходила ли истица приходила в офис банка и вносила ли деньги. И вдобавок, судебная экспертиза не смогла установить примерную дату выдачи приходного ордера вкладчице.

В результате ВС РФ вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Есть основания полагать, что банк специально не сохранил свои экземпляры договора и ордера. И что банкиры даже не провели официально эти деньги. Таких вкладчиков называют «тетрадочными». И это очень тонкий вид мошенничества, который встречается всё чаще и чаще, к сожалению.

Как не пополнить ряды «тетрадочных вкладчиков»?

Увы, только через старый добрый принцип спасение утопающих – дело рук их самих...

Придётся на регулярной основе заниматься мониторингом, аналитикой, слежкой и проч.:

Следить, не появится ли банк, в котором хранится вклад, в новостях в негативном контексте (например, не выдал ли ему ЦБ предписание ограничить приём денег во вклады);

Сравнивать, не предлагает ли он слишком шоколадные условия по вкладам: если текущие проценты сильно превышают средние по рынку (проверяются здесь), это тревожный звонок;

Мониторить движение вкладов юрлиц за последние 12 месяцев: если там наблюдается отток средств клиентов, лучше последовать за ними;

Проверять, не поменялся ли состав банковских собственников: такая смена может свидетельствовать, что в банк пришла похоронная команда, чья задача – использовать кредитную организацию с ещё действующей лицензией как помойку для отмывания денег (а вкладчики тут служат живым щитом от ЦБ);

Анализировать соблюдение обязательных нормативов, оценивать их динамику и поднимать для себя красный флажок, если снижение а) идёт устойчиво и б) пришло к установленному ЦБ минимуму.

Конечно, это серьёзная аналитическая работа, и сейчас, когда проценты по депозитам в банках огорчительно ничтожны, есть смысл оценить, насколько она окупается. С другой стороны, а какие сейчас у вкладчика с сотней тысяч, да и даже с миллионом рублей на счёте есть нормальные альтернативы?

Источник: cont.ws

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