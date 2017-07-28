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Владимир Путин ставит точку в вопросе реализации проекта "Северный поток-2"

Финские власти не дали официального разрешения
Фото: Gazprom.com Фото: Gazprom.com
Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Пока основные силы Европейского союза решают, что им делать с «коллегами» американцами, в Финляндии запланирована встреча Владимира Путина и Саули Ниинистё. И разговор на ней точно не пойдет о санкциях. Наоборот, у «соседей» масса других вопросов друг к другу.

Стало уже известно, что Владимир Путин приедет к своему финскому коллеге на празднование 100-летия независимости Финляндии. А также то, что главы государств обсудят широкий круг вопросов российско-финляндского сотрудничества. В том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах и обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

И, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Владимир Путин не затронет предмет запретов, так как «санкционная тематика не является нашей темой на переговорах».

При этом одной из важных дискуссий станет обсуждения вопросов реализации проекта «Северный поток-2». И так как финские власти не дали официального разрешения на постройку нового газопровода, то вполне логично было бы поставить все точки над i.

Тем более что перед визитом Владимира Путина директор энергетического департамента Минэкономики и труда Финляндии Лииза Ханкинхеймо сообщала, что Хельсинки не против строительства газопровода «Северный поток-2», так как он не повлияет на газовый рынок государства и готовы подписать соответствующие документы.

А судя по тому, что для реализации проекта необходим единственный голос Финляндии, так как Швеция, Дания, Германия и, естественно, Россия подали соответствующие заявки ранее, Владимир Путин, вероятней всего, поставит точку в этом вопросе.

Между тем, американской стороне, которая решает как бы помешать воплотить в жизнь очередной проект «Газпрома», останется только с унынием вздохнуть. Ведь в данный момент, российские и европейские силы придерживаются антиамериканской политики.

Источник: www.pravda-tv.ru

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