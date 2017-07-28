О негативных последствиях «серых» зарплат напоминает налоговая служба

Схема эта крайне вредна и негативна не только для бюджета, но и для самих работников

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Проблема оплаты труда работников посредством «конвертов» остается актуальной по всей стране, в том числе, во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Специалисты налоговой службы напоминают, что схема эта крайне вредна и негативна не только для бюджета, но и для самих работников.

«Выдавая зарплату в «конвертах», руководители уверяют своих работников, что таким образом увеличивают их реальный доход и избавляют от обязанности платить большие налоги, - разъясняют в Управлении Федеральной налоговой службы по Приморскому краю. - На первый взгляд, выгода от применения такой схемы очевидна: работник «экономит» на налоге на доходы физических лиц. Однако, в результате выплаты «серой» зарплаты бюджеты всех уровней недополучают огромные средства, которые могли бы пойти на различные социальные программы для всех нас».

Следует помнить и о том, что недостаток лекарств в больницах, бесплатных путевок в санатории для детей – это результат молчаливого согласия работников, получающих часть своей зарплаты «в конверте».

Не секрет, что деньги, выплаченные работодателем в Пенсионный фонд, идут на выплаты пенсий сегодняшним пенсионерам. Таким образом, соглашаясь на «серую» зарплату, люди лишают достойной пенсии многих пожилых людей, в том числе и собственных родителей.

Даже молодой и здоровый человек, скрывая от государства реальные суммы своих доходов, лишает себя же социальных гарантий и может много потерять в доходах в самых непрогнозируемых ситуациях.

Так, пособие по временной нетрудоспособности, а также беременности и родам напрямую зависит от размера официальной заработной платы. Маленькая зарплата влияет и на уровень отпускных сумм.

Отказ кредитных организаций в представлении займов и кредитов, в том числе, лишение доступа к ипотеке – неприятные последствия зарплаты «в конверте», так как при обращении в банк для получения кредита работник предъявляет банку справку об официальной, а не о реальной заработной плате, что может вызвать сомнения банка в платежеспособности клиента и повлиять на его решение.

Негативное последствие «серой» зарплаты – это и затягивание на многие годы получение имущественного налогового вычета в связи с покупкой жилья.

Отсутствие документального оформления уровня выплачиваемой заработной платы создает ситуацию, когда работник беззащитен от произвола работодателя. Так, в случае конфликта с работодателем работник рискует получить только «официальную» зарплату при увольнении. При отсутствии трудового договора работодатель может увеличить продолжительность рабочего времени без соответствующих доплат, отказать в предоставлении положенного по законодательству отпуска и пр.

Не следует также забывать, что у каждого человека когда-то наступает срок выхода на заслуженный отдых. А пенсионное обеспечение напрямую зависит от объема произведенных взносов в Пенсионный фонд. Если же заработные платы мизерные, то и отчисления соответствующие. В случае же работы без оформления трудового договора отчисления в Пенсионный фонд и вовсе отсутствуют.

Нарушение пенсионных прав работника может выразиться и в отсутствии необходимого стажа для приобретения права на трудовую пенсию, а также занижение суммы расчетного пенсионного капитала при его индексации.

Налоговая служба предлагает всем вместе подключиться к ликвидации этого явления. Сами граждане, чья реальная зарплата не соответствует официальным документам, могут выразить свою позицию. Начинать бороться за свои права, закрепленные Конституцией, нужно сегодня, а не тогда, когда вас оставят наедине с маленькой пенсией и слабым медицинским обслуживанием.

Вы можете обратиться по телефону «горячей линии» Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 8 (423) 241-13-51. Телефон работает круглосуточно в режиме автоответчика.