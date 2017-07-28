В День ВМФ во Владивостоке будет по-летнему тепло

На побережье станет прохладнее на 5–8 градусов

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 30 июля, в крае малооблачно, осадки маловероятны, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Температурный фон в континентальных районах без существенных изменений, на побережье станет прохладнее на 5–8 градусов.

Завтра погода в крае изменится. Циклон покинет Приморье и ему на смену придёт антициклон. Ночью в отдельных районах дожди ещё сохранятся, а днём прекратятся полностью. Температура воздуха ночью +14…+20 °C, при прояснениях +8…+13 °C, днём +23…+30 °C.

Во Владивостоке суббота обещает быть солнечной. Температура воздуха ночью +17…+20 °C. Днём воздух прогреется до +26…+29 °C. В праздничный День Военно-морского флота обойдётся без осадков. Свежий юго-восточный ветер понизит максимальную температуру на 2–4 градуса, до +22…+24 °C.



