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Туманная и облачная погода ожидается во Владивостоке в начале недели

Температура воздуха снизится
Фото: Фото:
Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

В начале следующей недели погодные условия в Приморье будет определять гребень охотского антициклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.Он обусловит в континентальных районах спокойную, со слабым ветром погоду. Дожди маловероятны. 

При малооблачной погоде ночи ожидаются прохладнее +14…+20 °C, в горных районах +8…+13 °C, а дневная температура +24…+31 °C. На побережье начнёт поступать воздух с Охотского моря, который принесёт низкую облачность, появятся очаги тумана. Здесь прохладнее, +18…+23 °C. Во Владивостоке первая половина рабочей недели пройдёт при облачной погоде, местами возможен туман и морось. Температура воздуха ночью +16…+19 °C, днём +19…+22 °C.

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