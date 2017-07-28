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Как получить подарки, отдыхая?

Отличный отдых – это отдых с «Реми»!
РИА VladNews РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Хочешь получить награду за отдых? Читай внимательно! С 1 по 31 августа информационное агентство VladNews, радио "ВИ БИ СИ" и радио "Лемма" проводит акцию – "Отдыхай с «Реми»!" Загорая на пляже, покоряя горные вершины или исследуя морские просторы, делай фото и выкладывай их в инстаграм с #отдыхайсреми, подписывайся на инстаграм РИА VladNews.

Лучшие фото будут опубликованы на сайте vladnews.ru, в инстаграме РИА VladNewsа авторы самых интересных работ получат подарки от спонсора конкурса – торговой сети «Реми».

Отличный отдых – это отдых с «Реми»!

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