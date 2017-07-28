В Приморье проводят проверку по факту применения насилия в отношении женщины

Также к пострадавшей применили электрошокер

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

В Уссурийске проводится доследственная проверка по факту применения насилия в отношении женщины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

В следственный отдел по городу Уссурийску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому края обратилась женщина, которая заявила, что 23 июля 2017 года вблизи озера Солдатское в городе Уссурийске к ней было применено насилие со стороны сотрудников полиции, несколько раз к ней был применено спецсредство - электрошокер.

По данному факту организована доследственная проверка. По результатам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.

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