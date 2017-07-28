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Фоторепортажи

«Добавочное время» Всеволода Мечковского

Встреча зрителей с автором прошла тепло
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Со своими новыми работами из серии " Добавочное время" известный приморский художник Всеволод Мечковский познакомил многочисленных зрителей, пришедших в минувший четверг на творческую встречу с маэстро, где побывал фотокорреспондент РИА VladNews.

Встреча зрителей с автором, нашедшем признание не только в России, но и за ее пределами, прошла на редкость тепло и интересно. Всеволод Мечковский, в ходе общения с пришедшими на встречу владивостокцами рассказал о том, как задумывались и создавались его работы. Участие во встрече арт-критика Александра Лобачева, ведущего творческую встречу, еще в большей степени прибавило общению мастера с ценителями искусства интереса. Без сомнения, все присутствующие в зале картинной галереи надолго запомнят эту встречу с Всеволодом Мечковским.

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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