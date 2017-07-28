Сегодня во Владивостоке состоится гала-концерт второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус»

Гостей фестиваля ждёт настоящее шоу

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Обладатель Гран-при и лауреаты второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» будут определены во время гала-концерта уже сегодня, 28 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Гала-концерт, который и станет яркой точкой фестиваля, начнётся в 17 часов в амфитеатре Спортивной набережной.

Гостей фестиваля ждёт настоящее шоу. Артисты исполнят Высоцкого вживую, ряд композиций прозвучит под струнный квартет, часть номеров будет сопровождаться выступлением танцоров. Дополнят впечатления оригинальные декорации.

«Баллада о борьбе», «Спасите наши души», «Прерванный полёт», «Монолог Хлопуши», «Песня лётчика», «Баллада о любви» - эти и другие композиции представят участники фестиваля на суд зрителей и жюри. Среди членов жюри - заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры сольного пения и оперной подготовки Дальневосточного государственного института искусств Виктор Галкин, генеральный директор продюсерского центра «Vivid Arts», лауреат федеральных и международных конкурсов по инструментальному и вокальному искусству Виктория Агзамова и другие. Им предстоит отсмотреть более 20 номеров, оценить творческие способности артистов, их умение держаться на сцене, осмысленность и прочувствованность исполнения. Победители будут объявлены в завершение гала-концерта. Общий призовой фонд фестиваля – 40 000 рублей.

Напомним, отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» состоялся 15 июля. Затем, артисты, вышедшие в финал, работали с режиссером-постановщиком, педагогами по вокалу и стилистами. Участникам помогали шлифовать вокальное и актёрское мастерство, отрабатывать сценическую речь, создавать образы и подбирать костюмы. Итоги этой работы горожане смогут увидеть сегодня.

К слову, первый фестиваль «Парус» состоялся в приморской столице по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва в 2016 году.

Администрация Владивостока приглашает на гала-концерт второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» всех желающих. Начало в 17 часов. Вход – свободный.