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На трассе Владивосток - Хабаровск разорвало две фуры

Дорога оказалась полностью перекрыта
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Страшная авария произошла на трассе М-60 Хабаровск - Владивосток, сообщает РИА VladNews. 

Инцидент случился недалеко от Дормидонтовки, село в Вяземском районе Хабаровского края. Два большегруза столкнулись лоб в лоб. От удара у одного из авто вырвало кабину и выбросило в кювет. Водитель остался жив, но получил травмы. О состоянии второго участника аварии пока неизвестно.

В результате столкновения трасса оказалась полностью заблокирована. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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