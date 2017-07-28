На трассе Владивосток - Хабаровск разорвало две фуры

Дорога оказалась полностью перекрыта

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Страшная авария произошла на трассе М-60 Хабаровск - Владивосток, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился недалеко от Дормидонтовки, село в Вяземском районе Хабаровского края. Два большегруза столкнулись лоб в лоб. От удара у одного из авто вырвало кабину и выбросило в кювет. Водитель остался жив, но получил травмы. О состоянии второго участника аварии пока неизвестно.

В результате столкновения трасса оказалась полностью заблокирована. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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