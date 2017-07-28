Во Владивостоке больница нарушала законодательство РФ

Выдано предписание Роскомнадзора, возбуждены административные дела

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Роскомнадзором Приморья в период с 18 по 25 июля проведена плановая выездная проверка в отношении «Владивостокской клинической больницы № 4» по соблюдению законодательства РФ в области обработки персональных данных; обнаружены нарушения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

При проведении плановой выездной проверки установлено, что больница осуществляет свою деятельность в области обработки персональных данных с нарушением ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

По итогам проверки выдано предписание об устранении выявленных правонарушений, вручены уведомления на составление протоколов должностному лицу, а также юридическому лицу по ст. 19.7 КоАП РФ.