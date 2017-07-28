Многие уверены, что будущее за твердотельными батареями

Владивосток, суббота, 29 июля , РИА Vladnews.

Toyota пока не намерена отказываться от технологии водородного топливного элемента, используемого в модели Mirai. Несмотря на это на днях стало известно о том, что компанией ведется разработка электромобиля с твердотельными батареями, которые будет иметь гораздо больший диапазон мощностей и обеспечат быструю подзарядку. Автомобиль, построенный с использованием таких аккумуляторов, планируют выпустить на японский рынок в 2022 году.

Многие уверены, что будущее за твердотельными батареями. Замена жидкого электролита, используемого в литиево-ионных аккумуляторах, позволит устранить риск возгорания и взрыва. Хотя вероятность этого весьма небольшая, но она существует и заставляет часть потенциальных клиентов отказаться от покупки электромобиля.

Чтобы обеспечить должную степень безопасности, в современных электромобилях применяются сложные системы охлаждения для стабилизации температурного режима АКБ. Такие системы в значительной степени влияют на стоимость автомобиля, а также увеличивают его массу. Твердотельные батареи не нуждаются в охлаждении, что позволит удешевить процесс производства. Еще один существенный аргумент в пользу новой технологии – значительное сокращение времени перезарядки аккумуляторов.

Исследования в области твердотельных элементов ведутся уже не первый год. И в последнее время сделан ряд существенных шагов в этом направлении. Речь идет об израильской разработке StoreDot с заявленным пробегом в 300 миль и подзарядкой за 9 минут, а также электромобиле EMotion. Его создатель Хенрик Фискер утверждает, что эта модель будет способна проехать без подзарядки уже 400 миль, а время зарядки не превысит 5 минут.

В прошлом году было создано новое партнерство, объединившее усилия специалистов Toyota Industries Corporation, Aisin Seiki Company, Denso Corporation и Toyota Motor Company. В штате созданного подразделения всего 4 человека - по одному от каждой корпорации. Президент Toyota Motor Акио Тоёда считает, что новая организационная структура позволит значительно ускорить процесс внедрения инновационных технологий.

Намерения Toyota запустить серийное производство электрических автомобилей на твердотельных батареях в 2022 году вполне понятны и заслуживают внимания. Но впереди еще пять лет, а остальные автопроизводители тоже не стоят на месте. Так что конкуренция на растущем рынке электромобилей ожидается достаточно серьезная.

Источник: newsdiscover.net