Правда о лампочках: сбережешь энергию – потеряешь здоровье

Проблему утилизации твердых бытовых отходов является одной из ключевых для крупных городов

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Ртуть, которая содержится в энергосберегающих лампах может нанести вред здоровью: в России практически нет предприятий, которые бы правильно утилизировали эти лампы, говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном на официальном сайте:

«В результате проведенных мероприятий по контролю выявлено полное отсутствие необходимой инфраструктуры по централизованному сбору и переработке (утилизации) компактных люминесцентных ламп, особенно в отношении потребительского (бытового) сектора их использования».

По данным ведомства, общее количество ртути, загрязняющее объекты окружающей среды в пределах территорий, предназначенных для строительства жилых зданий и общественных мест, составляет более 1,5 тонн в год.

В ведомстве подчеркивают, что опасность представляет не только процесс утилизации отработанных ламп, но и частное неаккуратное обращение с ними. «Разрушенная или поврежденная колба лампы высвобождает пары ртути, которые могут вызвать тяжелое отравление. Проникновение ртути в организм чаще происходит именно при вдыхании ее паров, не имеющих запаха, с дальнейшим поражением нервной системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. В настоящее время, из-за отсутствия централизованной сети сбора и переработки, плохой информированности и безответственности граждан, отработанные лампы выбрасываются вместе с обычным мусором с последующим размещением на полигонах твердых бытовых отходов, что недопустимо».

В Японии, кстати, за неправильную утилизацию таких лампочек предусмотрена уголовная ответственность. Бросишь лампочку, скажем, в море - сядешь на три года.

Решить проблему могла бы раздельная сортировка отходов. Для этого у каждого подъезда должно появиться по пять мусорных контейнеров: для картона, пластика, стекла, алюминия и энергосберегающих ламп. Однако такой системы нет даже в Москве.

Проблему утилизации твердых бытовых отходов является одной из ключевых для крупных городов. Например, в Сочи «мусорный карниз», который образовался за счет накопления таких отходов, составляет уже 30 метров. Свалка находится у реки, которая впадает в Черное море.

Еще одним недостатком является то, что энергосберегающие лампы не приспособлены к функционированию в низком диапазоне температур (-15-20?C), а при повышенной температуре снижается интенсивность их светового излучения.

Срок службы энергосберегающих ламп ощутимо зависит от режима эксплуатации, в частности, они «не любят» частого включения и выключения. При снижении напряжения в сети более чем на 10% энергосберегающие лампы просто не зажигаются.

Большинство производителей устанавливают гарантийный срок на свою продукцию - в среднем полгода. Для того чтобы предъявить претензию фирме, необходимо сохранять чек. Если купленная вами энергосберегающая лампа перегорела в течение года, некоторые магазины электротоваров готовы бесплатно обменять вышедшую из строя лампу на новую. «Однако деньги будут возвращены, только если лампа перегорела из-за заводского брака, а не из-за перепада напряжения в сети», - сообщили в одном из магазинов.

А доказать, что именно было неисправно в уже неработающей лампе непросто, и этим придётся заниматься самому потребителю. Во избежание таких проблем эксперты предупреждают, что есть места, где энергосберегающие лампы нецелесообразны и следует ставить обычные лампы. Это бани и сауны (высокая температура и влажность погубят любую за несколько недель); склады, гаражи, подвалы - свет там включается на несколько часов в неделю, так что энергосберегающая лампа раньше сгорит, чем окупится.

Источник: newizv.ru