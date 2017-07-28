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Хокинг: Из-за Трампа на Земле пойдут кислотные дожди

Земля совсем скоро может превратиться в «тепличную планету»
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Британский ученый Стивен Хокинг считает, что Земля совсем скоро может превратиться в «тепличную планету» и будет напоминать Венеру. Причем произойдет это, по словам ученого, из-за действий главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«Мы недалеки до того момента, когда всемирное глобальное потепление начнет необратимые процессы. Действия президента Трампа подтолкнут нашу планету к падению в пропасть, и ей суждено стать подобием Венеры, на которой средние температурные режимы составляют 250 градусов по Цельсию, а с неба извергается серная кислота вместо дождя», - заявил он.

Также ученый отметил, что негативно относится к решению американского лидера относительно выхода из Парижского соглашения по проблемам климата. Стивен Хокинг уверен, что этот шаг только приблизит катастрофу потепления. 

Отметим, что другие ученые, в свою очередь, считают, что такой сценарий не более чем вымысел. По их словам, Земля находится слишком далеко от Солнца в отличие от Венеры. Кроме того, у нашей планеты абсолютно другой химический состав, поэтому здесь никогда не сможет возникнуть такая же плотная атмосфера.

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