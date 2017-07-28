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На торги выставлен крупнейший красный бриллиант

Предпродажные показы камней пройдут в Нью-Йорке
Фото: Abcnews.go.com Фото: Abcnews.go.com
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Арно Сойрат, исполнительный директор алмазного подразделения Rio Tinto заявил: «Мы рады презентовать этот исторический бриллиант на нашем тендерном показе, он свидетельствует об уникальном рудном теле Argyle, продолжающем давать самые редкие драгоценные камни в мире».

Тендер 2017 года назван Custodians of Rare Beauty (Хранители редкой красоты), в честь роскошных камней благородного происхождения. Всего на тендер выставлено 58 бриллиантов общим весом 49,39 карат – в том числе четыре камня фантазийно красного, четыре пурпурно красного, два фиолетовых и один голубой.

Коллекция включает в себя пять особенных бриллиантов, отобранных из-за их уникальной красоты, эти камни получили имена собственные, для их учета в мировой алмазной истории (на фото с лева на право):
Argyle Kalina - 1,50 каратный овальный фантазийный насыщенно розовый;
Argyle Avaline - 2.42 каратный подушковидный фантазийный фиолетово-розовый;
Argyle Everglow - 2.11 каратный фантазийный красный;
Argyle Isla - 1.14 каратный фантазийный красный;
Argyle Liberte - 0.91 каратный фантазийный насыщенный серо-фиолетовый.

Предпродажные показы камней пройдут в Нью-Йорке, Гонконге и Перте, с закрытием торгов 11 октября 2017 года.

Источник: brillianty.info

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