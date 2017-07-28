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СМИ назвали количество уехавших из России пилотов

Ситуацией с утечкой озаботились в Госдуме
Фото: Flightnepal.com Фото: Flightnepal.com
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

С начала 2015 года около 200 пилотов покинули ряды российских авиакомпаний, 100 из них трудоустроились за рубежом. Об этом в пятницу, 28 июля, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Росавиации.

О судьбе половины уволившихся пилотов в Росавиации не знают. Они могли как трудоустроиться в другой российской авиакомпании, так и переехать за рубеж, отмечается в материале.

«Собранные нами сведения выявили незначительный отток пилотов за рубеж, который не является критичным для гражданской авиации. Мы не увидели проблему, которая требовала бы каких-то отдельных решений с нашей стороны», — рассказали газете в Росавиации, добавив, что всего в стране насчитывается 12 тысяч летчиков.

9 июня, газета «Коммерсантъ» опубликовала материал, в котором утверждалось, что с 2014 года Россию покинули более 300 пилотов гражданской авиации. Специалисты высшей квалификации устраиваются на работу в азиатских компаниях. Издание отмечало, что массовая утечка затронула такие российские перевозчики, как S7, «Уральские авиалинии» и «Вим-Авиа». Причиной трудовой миграции являются более высокие зарплаты. Так, в Китае средний оклад пилота составляет от 17 до 25 тысяч долларов в месяц (968 тысяч — 1,42 миллиона рублей). В России же второй пилот сегодня получает 320-350 тысяч рублей в месяц, командир воздушного судна — 470 тысяч, инструктор — более 500 тысяч рублей.

Ситуацией с утечкой пилотов за границу озаботились в Госдуме, однако в Минтрансе заявили, что «большой проблемы в этом нет».

В то же время группа «Аэрофлот» объявила, что вводит стимулирующие единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. В частности, командир воздушного судна при поступлении на работу в авиакомпанию будет получать 650 тысяч рублей, второй пилот — 350 тысяч.

С начала 2015 года около 200 пилотов покинули ряды российских авиакомпаний, 100 из них трудоустроились за рубежом. Об этом в пятницу, 28 июля, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Росавиации.

О судьбе половины уволившихся пилотов в Росавиации не знают. Они могли как трудоустроиться в другой российской авиакомпании, так и переехать за рубеж, отмечается в материале.

«Собранные нами сведения выявили незначительный отток пилотов за рубеж, который не является критичным для гражданской авиации. Мы не увидели проблему, которая требовала бы каких-то отдельных решений с нашей стороны», — рассказали газете в Росавиации, добавив, что всего в стране насчитывается 12 тысяч летчиков.

9 июня, газета «Коммерсантъ» опубликовала материал, в котором утверждалось, что с 2014 года Россию покинули более 300 пилотов гражданской авиации. Специалисты высшей квалификации устраиваются на работу в азиатских компаниях. Издание отмечало, что массовая утечка затронула такие российские перевозчики, как S7, «Уральские авиалинии» и «Вим-Авиа». Причиной трудовой миграции являются более высокие зарплаты. Так, в Китае средний оклад пилота составляет от 17 до 25 тысяч долларов в месяц (968 тысяч — 1,42 миллиона рублей). В России же второй пилот сегодня получает 320-350 тысяч рублей в месяц, командир воздушного судна — 470 тысяч, инструктор — более 500 тысяч рублей.

Ситуацией с утечкой пилотов за границу озаботились в Госдуме, однако в Минтрансе заявили, что «большой проблемы в этом нет».

В то же время группа «Аэрофлот» объявила, что вводит стимулирующие единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. В частности, командир воздушного судна при поступлении на работу в авиакомпанию будет получать 650 тысяч рублей, второй пилот — 350 тысяч.

Источник: lenta.ru
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