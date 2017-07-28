В День ВМФ во Владивостоке будет по-летнему тепло 17:19, 28 июля В День ВМФ во Владивостоке будет по-летнему тепло
Пётр Ханас - о новом раскладе политических сил Приморья 17:08, 28 июля Пётр Ханас - о новом раскладе политических сил Приморья
В Приморье проводят проверку по факту применения насилия в отношении женщины 16:46, 28 июля В Приморье проводят проверку по факту применения насилия в отношении женщины
Новостная лента
Июль, 28 пятница
17:32
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
17:32
​Сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в социальных сетях
17:32
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
17:30
О негативных последствиях «серых» зарплат напоминает налоговая служба
17:19
В День ВМФ во Владивостоке будет по-летнему тепло
17:08
Пётр Ханас - о новом раскладе политических сил Приморья
16:57
Приморский фермер уничтожил гору
16:46
В Приморье проводят проверку по факту применения насилия в отношении женщины
16:35
От 2 часов в день за рулем люди глупеют, - ученые
16:24
«Добавочное время» Всеволода Мечковского Фото
16:13
Дневник девушки: Закаляйтесь! Эксклюзив
16:02
Сегодня во Владивостоке состоится гала-концерт второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус»
15:51
Во Владивосток в понедельник прибывает «Мечта океана»
15:40
Эксперты: Плавать в морях и озерах Приморья с открытым ртом - опасно для здоровья!
15:29
На трассе Владивосток - Хабаровск разорвало две фуры Видео
15:18
Стало известно об опасности смешивания жиров и углеводов
15:07
В сети появился трейлер фильма «Напарник», снятого во Владивостоке Видео
14:57
Защита вице-губернатора Приморья попытается «вытащить» его из СИЗО
14:46
Родители студентов и преподаватели ДВФУ просят Владимира Путина не закрывать филиал в Артеме Эксклюзив
14:34
Константин Межонов принял участие в прошедшем в Краснодаре общероссийском форуме «Городская среда»
14:23
Источник: Вице-губернатор Приморья Вишняков вину не признает
14:12
История с неподвижной женщиной из Находки получила продолжение
14:01
Жителей приморского поселка энергетики уже полмесяца держат без света Эксклюзив
13:51
Во Владивостоке осужден дуэт воров-домушников
13:39
Недобросовестный владивостокский менеджер заплатит 13,5 миллионов государству
13:17
Суд обязал администрацию Приморья привести в порядок аварийный после «Лайонрока» мост
13:06
В Приморье может прийти опасный тропический шторм
12:50
Во Владивостоке начнут массово отключать воду
12:39
День Крещения Руси отпразднуют сегодня в приморской столице
12:28
​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают? Фото
12:17
Иностранец, призывавший к джихаду в Приморье, сел на два года
12:06
Игорь Пушкарев поблагодарил депутатов думы Владивостока
11:56
В Приморье осуждена многодетная мать-«кукушка»
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4172 (111) от 28 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бисируем стоя
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Раздел резидентского имущества
Уважаемые военные моряки!
Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

От 2 часов в день за рулем люди глупеют, - ученые

К неожиданным выводам привело исследование, продолжавшееся 5 лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Управление автомобилем в течение двух и более часов в день приводит к снижению уровня интеллектуальных способностей; об этом заявили специалисты из британского Университета Лестера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

На протяжении пяти лет исследователи наблюдали за образом жизни полумиллиона британцев в возрасте 37-73 лет. Более 90 тысяч участников исследования ежедневно в течение двух часов в день управляли авто. И их показатели IQ оказались самыми низкими. Ученые сделали вывод: малоподвижное поведение британцев привело к падению их показателя коэффициента интеллекта. 

По мнению исследователей, причиной снижения уровня IQ является низкая активность мозга во время нахождения за рулем автомобиля. В этот момент зоны, отвечающие за креативное мышление, остаются «замороженными». По этой же причине автолюбители испытывают постоянный стресс и усталость.

Чтобы поддерживать интеллект на уровне, специалисты рекомендуют заниматься спортом и играть в развивающие внимание игры.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дневник девушки: Закаляйтесь!
16:13, 28 июля 2017 Дневник девушки: Закаляйтесь!

Мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока обливается холодной водой

Стало известно об опасности смешивания жиров и углеводов
15:18, 28 июля 2017 Стало известно об опасности смешивания жиров и углеводов

Ученые рассказали, из-за чего происходит ускоренное ожирение

В Приморье конфискована партия китайского кальмара с ртутью
10:51, 27 июля 2017 В Приморье конфискована партия китайского кальмара с ртутью

Закуска предназначалась жителям Челябинска

Девушка из Владивостока может стать «Улыбкой Вселенной 2017»
10:44, 26 июля 2017 Девушка из Владивостока может стать «Улыбкой Вселенной 2017»

Завершился первый российский четвертьфинал международного конкурса красоты

Эксперты рассказали о ситуации с гепатитом в Приморье
08:12, 26 июля 2017 Эксперты рассказали о ситуации с гепатитом в Приморье

​Всемирный день борьбы с вирусным гепатитом проводится ежегодно 28 июля

Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка
15:31, 24 июля 2017 Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка

Безработный житель Владивостока переехал на тропический остров

Как в отношениях сохранить свою роль?
14:22, 24 июля 2017 Как в отношениях сохранить свою роль?

​Отношения мужчины и женщины – самый главный аспект человеческой жизни