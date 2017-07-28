От 2 часов в день за рулем люди глупеют, - ученые

К неожиданным выводам привело исследование, продолжавшееся 5 лет

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Управление автомобилем в течение двух и более часов в день приводит к снижению уровня интеллектуальных способностей; об этом заявили специалисты из британского Университета Лестера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

На протяжении пяти лет исследователи наблюдали за образом жизни полумиллиона британцев в возрасте 37-73 лет. Более 90 тысяч участников исследования ежедневно в течение двух часов в день управляли авто. И их показатели IQ оказались самыми низкими. Ученые сделали вывод: малоподвижное поведение британцев привело к падению их показателя коэффициента интеллекта.

По мнению исследователей, причиной снижения уровня IQ является низкая активность мозга во время нахождения за рулем автомобиля. В этот момент зоны, отвечающие за креативное мышление, остаются «замороженными». По этой же причине автолюбители испытывают постоянный стресс и усталость.

Чтобы поддерживать интеллект на уровне, специалисты рекомендуют заниматься спортом и играть в развивающие внимание игры.