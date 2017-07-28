Эксперты: Плавать в морях и озерах Приморья с открытым ртом - опасно для здоровья!

Результаты мониторинга воды в популярных местах отдыха граждан

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

С 17 по 27 июля в Приморье специалисты провели отбор 64 проб морской воды и воды поверхностных водоемов, из них проведено исследование 64 проб воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, 24 проб - по санитарно-химическим, 3 пробы по паразитологическим и 4 – по вирусологическим показателям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Из 64 проб, исследованных на микробиологические показатели, в 4 пробах регистрируется не соответствие гигиеническим нормативам: в Уссурийске - Солдатское озеро пляж «Нептун», село Дубовый Ключ, зона отдыха МУЭП Природа. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы на данных территориях не обнаружены.

В связи с тем, что качество воды данных водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации для купания.

Специалисты обращают внимание граждан на тот факт, что употребление воды открытых водоёмов для питья, а также заглатывание воды при купании создают угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.