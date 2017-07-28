Стало известно об опасности смешивания жиров и углеводов

Ученые рассказали, из-за чего происходит ускоренное ожирение

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Американские ученые назвали причину, по которой не рекомендуется одновременное употребление простых углеводов (таких, как сахара) и белков. Как оказалось, это приводит к негативному воздействию на энергетический баланс человеческого организма, а также к изменениям в пищевых пристрастиях и накоплению жира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Исследование показало, что совмещение простых углеводов и белков уменьшает окисление жиров. Притом чем больше протеина употребляется одновременно с сахаром, тем меньшее количество липидов перерабатывается. Таким образом, увеличение общей калорийности рациона не приводит к пропорциональному усвоению заключенной в потребляемой пище энергии.

Авторы исследования пришли к соответствующему заключению, наблюдая за 27 добровольцами - 14 мужчинами и 13 женщинами. Средний возраст - 23 года.

Исследователи заметили, что около трети калорий, получаемых испытуемыми вместе с подслащенным напитком, не расходуются организмом. Это приводит к замедлению усвоения жиров и, как следствие, меньшей суммарной энергии, необходимой для обмена веществ.