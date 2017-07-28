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Общество

Родители студентов и преподаватели ДВФУ просят Владимира Путина не закрывать филиал в Артеме

О записи на прием к президенту и билетах на самолет позаботились заранее
Фото: Александр Колосков Фото: Александр Колосков
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Инициативная группа артемовского филиала Дальневосточного федерального университета в лице родителей и преподавателей отправилась на прием к президенту России Владимиру Путину, сообщает корреспондент РИА VladNews. Члены инициативной группы записались на прием и за месяц по назначенной даты купили за свой счет билеты на самолет. Цель поездки - просить главу государства обратить внимание на ситуацию с филиалом ДВФУ в Артеме - и просить не закрывать учебное заведение.

Как рассказывают учителя, не все так радужно, как представлено с официальной точки зрения: в филиале идут сокращения кадров.

Напомним, ранее появилась информация  о том, что филиал ДВФУ в Артеме в 2017 году закрываться не будет - однако будет прекращен набор на этот учебный год.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ДВФУ, "на сегодняшний день вопрос о закрытии филиала Дальневосточного филиала университета в г. Артеме не стоит. Каких-либо решений на этот счет администрацией университета не принималось. Ученым советом ДВФУ на заседании 20 апреля 2017 г. было лишь решено не производить набор на реализуемые в филиале программы среднего профессионального образования на 2017-2018 учебный год.

Новый учебный год в артемовском филиале ДВФУ начнется для 109 учащихся, которые продолжат обучение на программах среднего профессионального образования."

Отметим, что за последние месяцы вопросы с филиалами ДВФУ в городах Дальнегорск и Артем вышли не только на региональный, но и федеральный уровень. Стало даже известно, что о проблеме знает глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева. По всей видимости, филиал в Дальнегорске отстоять удалось. 

Как отмечают эксперты, проблема с филиалами ДВФУ в Приморье связана с сокращением бюджетных мест. Как рассказал в ходе разбирательства в Законодательном собрании Приморья проректор по учебной и воспитательной работе университета Андрей Шушин, университету из года в год снижают контрольные цифры приема на бюджетные места на программы среднего профессионального образования в филиалах. Если в 2011 году было 1 300 бюджетных мест, то на 2018 год осталось только 280 мест. В Министерстве образования и науки определен и перечень специальностей, в основном в области ОПК, на которые федеральный вуз может получить финансирование. И если в филиалах ДВФУ в Арсеньеве, Большом Камне и Находке трудностей с бюджетными местами нет, то в остальных все обстоит наоборот.

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