В сети появился трейлер фильма «Напарник», снятого во Владивостоке

В прокат картина выйдет 14 сентября

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

На YouTube появился трейлер фильма, снятого во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Лиза Арзамасова, Ян Цапник и другие популярные актеры.

Съёмки фильма проходили во Владивостоке два года назад, в прокат картина выйдет 14 сентября.

Ранее агентство уже сообщало, что съемочная группа задалась целью показать Владивосток как русский Сан-Франциско, чтобы каждый смог с первого взгляда влюбиться в этот город.



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