В сети появился трейлер фильма «Напарник», снятого во Владивостоке

На YouTube появился трейлер фильма, снятого во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Лиза Арзамасова, Ян Цапник и другие популярные актеры.
Съёмки фильма проходили во Владивостоке два года назад, в прокат картина выйдет 14 сентября.
Ранее агентство уже сообщало, что съемочная группа задалась целью показать Владивосток как русский Сан-Франциско, чтобы каждый смог с первого взгляда влюбиться в этот город.
Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.