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Жителей приморского поселка энергетики уже полмесяца держат без света

Впрочем, с многодневными отключениями здесь за два года почти смирились
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Жителей поселка Авангард в Пограничном районе Приморского края энергетики уже полмесяца держат без света. Как рассказали сельчане в беседе корреспонденту РИА VladNews, отключения электроснабжения здесь не редкость с 2015 года: уже тогда им начали отключать электричество на 2-3 дня. Впрочем, рассказывают современные приморские "Робинзоны", отключали электроэнергию максимум до 5 дней - но всегда восстанавливали по требованию жителей. 

Однако теперь ситуация явно истощила терпение граждан, и они написали обращение в прокуратуру Приморского края и письмо в приемную президента РФ Владимира Путина. Дело в том, что последнее отключение трех улиц - Светлой, Олега Кошевого и Новоалександровки тянется с 13 июля. Объяснение прибывшие электрики с самого начала дали только одно: обрыв на линии. А на днях привезли для жителей Новоалександровки генератор и сказали, что пока делать ничего с ситуацией не собираются. Только наказали: включать генератор на 2 часа трижды в сутки - утром, днем и вечером. А жителей Светлой и Олега Кошевого и вовсе оставили без такой роскоши. 

Всего же, как посчитали местные жители, электричество с 1 июля они видели в своих домах в сумме 3 дня и 8 часов. Кто ответственен за то, что людей на этих трех улицах Авангарда хронически держат на энергетическом "сухпайке", никто не знает: на протяжении нескольких лет обслуживанием домов здесь поочередно занимаются разные организации. В общем, неизвестно, кого "благодарить" за генератор на 6 часов в день, отсутствие ремонта и в буквальном смысле воцарившееся здесь Средневековье.

- Мы отправили электронное письмо в приемную президента РФ - но на регистрацию требуется три дня, мы ждем, - рассказала местная жительница Регина. - Отправляли заявление в прокуратуру Приморского края - тоже ждем регистрации и ответа. А письмо в администрацию Приморского края отправили еще 7 июня, и получили ответ: письмо зарегистрировано, ждите решения через 30 дней. Однако ответа до сих пор нет.

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