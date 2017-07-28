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Общество

Константин Межонов принял участие в прошедшем в Краснодаре общероссийском форуме «Городская среда»

В ходе форума также были проведены конкурсы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

В выставочно-конгрессном комплексе «ЭКСПОград Юг» города Краснодара состоялся общероссийский форум «Городская среда», который собрал более тысячи представителей из всех регионов России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В нем принял участие исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов. Он был включен в состав участников дискуссионной площадки «Современные общественные пространства».

В ходе форума были рассмотрены вопросы реализации приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», а также стратегических направлений планирования создания комфортной городской среды, программ и правил благоустройства городов России.

С докладами перед участниками форума выступили председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, а также заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис, руководитель проектного офиса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по вопросам ЖКХ и городской среды Павел Данилов, исполнительный директор управления инфраструктурного финансирований Сбербанка России Виктор Афонин, заместитель исполнительного директора ассоциации ЖКХ «Развитие» Анна Батуева, генеральный директор «Ленгипрогор» Наталья Трунова, главный архитектор Московской области Михаил Хайкин и другие авторитетные эксперты.

В ходе форума также были проведены конкурсы «Лучший двор по комплексному благоустройству», «Лучшая детская игровая площадка», «Лучшая универсальная спортивная или спортивно-развивающая площадка», подведение итогов которых состоится в конце нынешнего года.

«В процессе состоявшихся в рамках форума многочисленных дискуссий были поставлены, обсуждены и намечены к реализации самые актуальные вопросы создания и совершенствования качества комфортной городской среды, - рассказал Константин Межонов. - Участвовавшие в форуме представители регионов и городов России поделились опытом такой работы, наметили планы ее дальнейшего расширения. Кстати, во Владивостоке сегодня в рамках программы «Формирование современной городской среды» ведутся работы по благоустройству 14-ти двориков и трех городских пространств. При этом мы планируем провести мероприятия по вовлечению горожан в обсуждение и реализацию новых проектов по благоустройству дворов, скверов, общественных пространств, чтобы обеспечить широкий общественный контроль за качеством и своевременностью проведения этих 

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