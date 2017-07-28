История с неподвижной женщиной из Находки получила продолжение

Женщину определили в хостел для бездомных

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

История с женщиной, которую бросили на улице лежать на асфальте в Находке, получила неожиданное продолжение, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Корреспонденту агентства стало известно, что женщину пытались определить в приют при церкви. Однако, доброжелатели получили "тактичный отказ" от служителя церкви. Мужчина сказал, что женщине поделом, она грешница, и посоветовал отнести ее на порог администрации. Жители Находки были крайне удивлены случившемуся.

Вчера, после 16:00 стало известно, что женщину неравнодушные находкинцы все же сумели определить в хостел для бездомных. Пока о ее дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Напомним, ранее агентство сообщало, что на улице, прямо на асфальте лежит неподвижная женщина. Способность передвигаться она утратила вследствие серьезной травмы. В больнице оказывать помощь ей никто не торопился по причине отсутствия полиса и вообще каких-либо документов. Полиция Находки также не обращала на женщину никакого внимания. На улице женщина провела три дня.

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